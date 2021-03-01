«Я была в шоке: думала, это конец»

Без отбора

При этом отказалась от финала бронзовый призер чемпионата страны Александра Трусова — несмотря на то, что ей-то никто место в сборной пока не обещал. По словам генерального директора ФФКР Александра Когана, в командном турнире в начале февраля фигуристка участвовала с травмой и сейчас все еще лечится.

«Заставлять ее с незалеченной травмой выступать еще раз нецелесообразно, если говорить прагматично. Или неправильно, если говорить заинтересованно», — загадочно добавил он.

Кроме того, не приехали на соревнования спортивная пара Александра Бойкова Дмитрий Козловский и танцевальный дуэт Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро , ставшие на минувшем чемпионате России в своих видах вторыми. Причина та же — травмы. Справедливости ради, обеим парам можно не бояться: на первенство мира они, скорее всего, отправятся и без дополнительного отбора.

«Что она плачет? Она шестая, а что не так?»

В отсутствие Щербаковой и Трусовой главной интригой было выступление Алены Косторной, которая в текущем сезоне ни разу не показывала программы полностью. Более того, еще месяц назад ей поставили новые. По обрывкам видео с тренировок нельзя было судить о физической форме фигуристки, известно было только, что тройной аксель после ухода от Этери Тутберидзе она так и не восстановила. Факт удручающий, ведь основная соперница Косторной в борьбе за поездку на чемпионат мира — обладательница двух трикселей в произвольной программе Елизавета Туктамышева , практически не пропускавшая стартов в этом сезоне.

Ученица Алексея Мишина , кстати, тоже сменила короткую программу, правда, стала обкатывать ее еще до командного турнира. Теперь фигуристка исполнила ее пусть и не идеально, но без грубых ошибок. Главное, что на месте тройной аксель (хоть и с приземлением на минус). После первого дня соревнований Туктамышева стала лидером среди взрослых участниц турнира — проиграла только юниоркам Дарье Усачевой и Камиле Валиевой, которые выступили безупречно, а последняя еще и превзошла мировой рекорд. Косторной же, у которой прокат не задался, Туктамышева «привезла» сразу семь баллов.

Алена еще на разминке не могла справиться с каскадом, а во время выступления едва не лишилась его. Она сделала ошибку на выезде с тройного флипа и смогла прицепить к нему только двойной тулуп, который тоже спасла с трудом. Причем не сделай она его, судьям и вовсе пришлось бы поставить нули — сольный флип без связки в протоколе не учитывался бы. Что до знаменитых компонентов Косторной, то и тут теперь появились вопросы. Спортсменка будто бы потеряла в катании, а к концу программы подошла и вовсе с трудом. Что это — недостаток тренированности, плохое самочувствие или просто эмоции? Последнее пока кажется самым подходящим объяснением, потому что неудача в каскаде ее действительно сбила.

К борту Алена ехала, едва сдерживая слезы, а в kiss and cry и вовсе разрыдалась. Ее успокаивал Сергей Розанов , а Евгений Плющенко сидел молча чуть поодаль — вот уж что на него совсем не похоже. После он объяснил, что Косторная не восстановилась после перенесенного коронавируса, поэтому не показывает максимум. Так или иначе, по итогам короткой программы чемпионка Европы оказалась только на шестом месте. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова посчитала результат закономерным: «Что она плачет? Она шестая, а что не так? Не надо плакать. Даже если бы она не сорвала элемент, то была бы шестая. Думаю, судьи сегодня оценивали все правильно». От общения с журналистами Алена отказалась.

«Эмоции захлестнули, потеряла контроль»

В произвольной программе Валиева никому не оставила шансов. Она заявила космическую сложность — тройной аксель и три квада — и, хотя дважды упала, осталась на первом месте. «Можно сказать, что себе я сегодня проиграла, потому что в большинстве случаев на тренировках я катаю программу чисто. А сейчас не понимаю, что со мной было», — заявила Камила после соревнований. Интересно, что второй стала Хромых — она впервые в карьере исполнила два четверных прыжка, тулуп и сальхов. Замкнула тройку Усачева, которая без ультра-си берет чистотой исполнения. Таким образом, на пьедестале оказались три спортсменки, не претендующие из-за возраста на чемпионат мира. Эта неновая для России история: юниорки Тутберидзе частенько забирают все медали взрослых турниров. «Группа Тутберидзе, как всегда, показала, кто в доме хозяин», — подтвердил тренер Александр Жулин

24-летняя Туктамышева остановилась в шаге от бронзы, зато наверняка обеспечила себе поездку в Стокгольм. Она чисто исполнила два тройных акселя (хотя второй и со степ-аутом) и остальные прыжки. Правда, за последнее вращение спортсменка получила ноль баллов — упала. «Эмоции захлестнули, потеряла контроль. Хотела мощно сделать смену позиции, а получилось как всегда, когда хочешь сделать что-то лучше. Получилось нелепое вращение», — объяснила фигуристка после. В kiss and cry в ожидании оценок они с Мишиным тем не менее ликовали: профессор победно поднимал руку ученицы, а спортсменка не переставала улыбаться.

Косторной улучшить позицию не удалось — она так и финишировала шестой. При этом в произвольной программе она избежала ошибок, разве что сделала помарку на сольном тройном лутце. После проката Алена выглядела очень уставшей, но куда более довольной и даже улыбалась, а журналистам заявила: «Конечно, обидно будет не поехать на чемпионат мира, потому что в прошлом сезоне я должна была туда попасть. Но так складывается в спорте. Что-то теряешь, что-то приобретаешь. Это не конец света».

Произвольную Косторная не стала подробно комментировать, заявив лишь, что было тяжело.

«Я выходила в таком шоке, думала, что это конец моей фигурнокатательной карьеры. Очень рада, что хоть что-то смогла перебороть», — добавила она.

Плющенко поддержал ученицу, заявив, что фигуристка будет идти до конца: «Алена сегодня просто боец, что откаталась, учитывая ситуацию со здоровьем. Она молодец, показала, что готова биться и побеждать».

«Спорт есть спорт»

В соревновании одиночников заранее определить фаворита было трудно. С одной стороны, есть опытный Дмитрий Алиев, у которого в этом сезоне, правда, мало что получалось. С другой — сразу несколько молодых и примерно равных по техническим возможностям спортсменов — Евгений Семененко , Андрей Мозалев и Петр Гуменник

Короткую программу Алиев отдал почти без боя: сделал «бабочку» на акселе, ошибся на четверном тулупе и занял предпоследнее место. Лидерство захватил Семененко, чисто исполнивший два квада, вторым стал Мозалев, Гуменник — третьим. В произвольной Мозалев сорвал вторую часть, упав трижды, и потерял место среди лидеров. Семененко тоже упал, но спас все четверные, что позволило ему в итоге выиграть. Гуменник с ошибками и падением стал вторым, а Алиев поднялся на третье место — он не падал, но ошибся на четверном лутце и сделал повтор тройного тулупа. В лучших традициях российского мужского катания последних лет в произвольной ни один спортсмен не показал абсолютно чистый прокат.

Несмотря на поражение, Алиев уверен, что должен поехать на чемпионат мира. «Я знаю, что если Миша Коляда будет хорошо выступать, он хорошее место займет. Про себя могу сказать то же, не задирая нос. Хочется попасть на все турниры будущего года — чемпионат мира, Олимпиаду. Скорее всего, эти мысли мне и помешали», — пояснил он. В этом спортсмена поддержал олимпийский чемпион Алексей Ягудин : «Путевку на чемпионат мира заслуживает Алиев. Он там был, у него есть опыт выступления на международной арене, это достойная кандидатура. По всем аспектам он более сбалансированный фигурист — в прыжках, в интерпретации».

Татьяна Мишина же, рассуждая о победе своего ученика Семененко, заявила, что не понимает, как федерация будет решать этот вопрос.

«Не могу сказать, что он должен ехать. Все-таки какие-то были кандидаты, на которых рассчитывали. Но спорт есть спорт, посмотрим», — неопределенно добавила она.

Финишная прямая

Долгожданное возвращение Виктории Синициной и Никиты Кацалапова после болезни выдалось триумфальным. В ритм-танце они ушли за 90 баллов — хотя принято считать, что на внутрироссийских стартах в принципе оценивают лояльнее, здесь придраться было трудно. Тем более что конкурентов у подопечных Александра Жулина не было — относительно высокий уровень продемонстрировали только Аннабель Морозова Андрей Багин , но до уровня чемпионов Европы им еще очень далеко. В произвольном танце сюрпризов не случилось, и Синицина с Кацалаповым вновь выиграли. Морозова с Багиным стали вторыми, а третье место заняли пока мало известные Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

У спортивных пар соперничество было куда острее. Его суть — определить, кто отправится на мировое первенство третьим номером после Тарасовой — Морозова и Бойковой — Козловского. Казалось, что за победу в финале Кубка должны побороться два дуэта: Анастасия Мишина с Александром Галлямовым против Дарьи Павлюченко Денисом Ходыкиным . Однако уже в короткой программе в спор вмешались Ясмина Кадырова и Иван Бальченко, ранее не заявлявшие о себе столь громко. В результате Мишина с Галлямовым победили, Кадырова с Бальченко стали вторыми, а Павлюченко и Ходыкин — неожиданно третьими. В произвольной, правда, все вернулось на круги своя: последние две пары поменялись местами.

Итак, до чемпионата мира — чуть больше 20 дней. Он станет первым и единственным крупным международным турниром в сезоне, так что ошибки обойдутся особенно дорого. И хотя уже сейчас примерно понятно, кто должен представить Россию, у федерации есть время еще раз все обдумать.