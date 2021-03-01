Фанаты осудили Туктамышеву за откровенную фотосъемку в Maxim

Фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в Instagram новые фотографии из откровенной фотосъемки для мужского журнала и вызвала бурное обсуждение в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik) Как сообщал «Рамблер», ранее в продажу поступил мартовский номер журнала Maxim с Туктамышевой на обложке. На ней она запечатлена в прозрачном нижнем белье и чулках. Стилисты журнала выбрали для спортсменки образ сексуальной любительницы мороженого.

В своем аккаунте в соцсети Туктамышева разместила еще две фотографии из откровенной фотосъемки. На них она изображена на роликовых коньках и топлес. Фанаты Туктамышевой остались под впечатлением от увиденного.

«Как хороша! Восхищаюсь, дама», — заявила im21st.

«Лиза, ты бесподобна!» — восхитился denis200386.

«Никогда не думал, что увижу такое», — отметил talap_aliyev.

«Богиня», — прокомментировала фото naumtseva.anastasiya.

Однако были и те, кому фотосессия не понравилась.

«Лиза… Красивая, умная, да. Но зачем тебе так оголяться?…» — поинтересовалась evenkova85.

А пользователь с ником zubarevaea констатировала, что «целомудрие не в почете».