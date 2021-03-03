Фигуристка Берестовская перешла в группу Тутберидзе 

Российская фигуристка Елизавета Берестовская, ранее работавшая в группе тренера Сергея Давыдова, перешла к Этери Тутберидзе. Об этом в своем Instagram сообщил Давыдов.
"Друзья, во избежание вопросов, деликатно сообщаем сами. Лиза Берестовская перешла в группу Тутберидзе Э. Г., прекрасного, опытного наставника. Лиза, команда Davydov Team желает тебе успехов, мы плодотворно поработали и прошли местами тернистый, но от этого не менее увлекательный путь. Мы желаем Лизе долгого спортивного и только победного роста", — написал Давыдов.
Берестовской 13 лет, в текущем сезоне она стала победительницей одного из этапов Кубка России среди юниоров, а также заняла пятое место на чемпионате России среди юниоров в феврале.