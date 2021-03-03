Плющенко назвал Мишина своим конкурентом среди тренеров

«С тех пор как я начал тренировать, мы часто встречаемся, и он каждый раз меня спрашивает: "Ну как? Нравится?" А когда я отвечаю, что нравится, он мне говорит: "Я тренирую уже 55 лет. А у тебя какие планы?"» — рассказал Плющенко и добавил, что обещает тренеру стараться.