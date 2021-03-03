Сотскову дисквалифицировали на 10 лет 

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Российскую фигуристку, вице-чемпионку мира среди юниоров (2016) Марию Сотскову дисквалифицировали на десять лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В организации заявили, что спортсменку дисквалифицировали по решению дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА от 28 августа 2020 года.

Дата начала дисквалификации — 6 апреля 2020 года, дата окончания — 5 апреля 2030-го.

Как сообщал «Рамблер», 20-летняя Сотскова завершила карьеру летом 2020 года.