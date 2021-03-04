Тутберидзе прокомментировала слухи о возвращении Косторной 

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала слухи о переходе фигуристки Алены Косторной. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
С 2017 года, как сообщал «Рамблер», 17-летняя Косторная работала с Тутберидзе, а в 2020-м перешла к Евгению Плющенко. Вчера осведомленный собеседник сообщил ТАСС, что спортсменка провела переговоры о возвращении к Тутберидзе. Генеральный директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, что окончательное решение о переходе Косторной примет Тутберидзе.
«Я вас очень люблю. Вы меня, по-моему, тоже», — ответила сама тренер на просьбу прокомментировать информацию о возвращении фигуристки.
В прошлом сезоне Косторная выиграла чемпионат Европы и финал серии Гран-при, а в текущем стала второй на этапе Гран-при в Москве и одном из этапов Кубка России. По итогам финала Кубка России Косторная заняла шестое место и вошла в число запасных сборной России на чемпионат мира.
Мировое первенство пройдет в Стокгольме 22-28 марта. В соревнованиях среди женщин Россию на нем представят Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.