Тарасова: «Косторной надо на всю страну извиниться» 

Как писал «Рамблер», ранее в СМИ появились слухи о планах Косторной уйти от тренера Евгения Плющенко и вернуться к Тутберидзе.

Фигуристка начала тренироваться с Плющенко в июле прошлого года. Она отмечала, что у него более спокойный тренировочный подход.

«Никто просто так не уходит. От добра добра не ищут. Были некоторые проблемы, потому что я считаю, что такие спортсмены, как я, как Аня (Щербакова), даже как Камила (Валиева) не могут кататься с детьми 2010 года», — отмечала она.

Неназванный источник РИА Новости рассказал, что 3 марта Косторная посетила отделение «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70», чтобы обсудить возможное возвращение к Тутберидзе.