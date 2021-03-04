Тарасова: «Косторной надо на всю страну извиниться» 

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что фигуристке Алене Косторной стоит принести извинения своей бывшей наставнице Этери Тутберидзе, чтобы снова тренироваться у нее. Об этом сообщает РИА Новости.
Как писал «Рамблер», ранее в СМИ появились слухи о планах Косторной уйти от тренера Евгения Плющенко и вернуться к Тутберидзе.
Фигуристка начала тренироваться с Плющенко в июле прошлого года. Она отмечала, что у него более спокойный тренировочный подход.
«Никто просто так не уходит. От добра добра не ищут. Были некоторые проблемы, потому что я считаю, что такие спортсмены, как я, как Аня (Щербакова), даже как Камила (Валиева) не могут кататься с детьми 2010 года», — отмечала она.
Неназванный источник РИА Новости рассказал, что 3 марта Косторная посетила отделение «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70», чтобы обсудить возможное возвращение к Тутберидзе.
«Она громко, на всю страну, уходила, теперь ей надо на всю страну извиниться, просить и ждать решения мастера», — так прокомментировала эти новости Тарасова.