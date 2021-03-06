Сотскову дисквалифицировали за фуросемид

Российская фигуристка Мария Сотскова была дисквалифицирована на 10 лет за употребление запрещенного вещества фуросемида и фальсификацию документов. Об этом свидетельствуют материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), оказавшиеся в распоряжении ТАСС.

В среду исполком Федерации фигурного катания на коньках России принял решение дисквалифицировать на 10 лет Сотскову на основании решения дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА от 28 августа 2020 года. На следующий день пресс-служба Российского антидопингового агентства в своем релизе, размещенном на сайте, указала, что спортсменка была признана виновной в нарушении трех пунктов "Общероссийских антидопинговых правил": "Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена" "Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода" "Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля со стороны спортсмена или иного лица".

В сентябре 2020 года ТАСС сообщал, что РУСАДА дисквалифицировало Сотскову на десять лет за подделку медицинской справки, которой она пыталась объяснить нарушения правил доступности для тестирования. Также, согласно информации источника ТАСС, в одной из допинг-проб спортсменки было обнаружено запрещенное вещество.

В 2007 году за употребление фуросемида был дисквалифицирован на два года фигурист Юрий Ларионов , выступавший в парном катании вместе с Верой Базаровой . На один год была отстранена от спорта за использование этого же запрещенного вещества представительница танцев на льду Анастасия Шакун, выступавшая с Даниилом Рагимовым. Спортсменка была дисквалифицирована в апреле 2019 года.

Сотсковой 20 лет, она является серебряным призером финала серии Гран-при сезона-2017/18. На Олимпийских играх 2018 года фигуристка заняла восьмое место, на чемпионате Европы того же года она стала четвертой. В ее активе также серебряная и бронзовая медали чемпионатов России. В июле 2020 года Сотскова объявила о завершении карьеры.