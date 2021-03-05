Рудковская заявила о наличии договора с мамой Косторной 

"Была выполнена работа, затраты на нее нужно компенсировать. И тут вопрос к клубу, в который она уходит. Если они действительно хотят к себе Алену Косторную, если она им нужна — то клуб заплатит. Могу точно сказать, что если бы мы собирались забрать спортсменку с таким контрактом, мы бы точно заплатили", — сказала Рудковская.