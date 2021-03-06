Косторная официально перешла от Плющенко к Тутберидзе 

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Российская фигуристка Алена Косторная будет тренироваться в группе Этери Тутберидзе . Официально о переходе 17-летней спортсменки в отделение "Хрустальный" спортивной школы "Самбо-70" объявили в прямом эфире Первого канала.

Косторная завоевала золото чемпионата Европы 2020 года в Граце. Также она является победительницей финала Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России.

Летом 2020 года она перешла от Тутберидзе к Плющенко, который уже подтвердил желание спортсменки вернуться к бывшему тренеру.

Ранее одна из фигуристок "Хрустального" опубликовала совместное фото с Косторной после тренировки.