«Какая-то Санта-Барбара»: Ягудин о переходе Косторной

«Реальная «Санта-Барбара», федерация ничего опять не знает, а те все знают. А тут он говорит: «У меня никаких претензий финансовых». Но тут жена, а там есть финансовые претензии. Это какая-то фигурнокатательная «Санта-Барбара». В какой-то степени это негатив, но иногда это добавляет обороты интереса к фигурнокатательному миру», — сказал Ягудин.