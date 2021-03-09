Тренер Плющенко назвал главное потрясение в карьере фигуриста 

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Фигурист Евгений Плющенко очень тяжело перенёс поражение на Олимпийских играх в 2002 году в Солт-Лейк-Сити, заявил в эфире программы «Судьба человека» тренер спортсмена Алексей Мишин . Тем не менее, по его словам, серьёзное эмоциональное потрясение мобилизовало Плющенко на дальнейшие победы.

На зимней Олимпиаде-2002 Плющенко уступил первое место соотечественнику Алексею Ягудину . Спортсмену, уверяет Мишин, было очень трудно принять поражение. От переживаний у него ухудшилось самочувствие.

«Он чуть не умер после этого поражения, слег с температурой за 40», — пояснил наставник.

Мишин отметил, что неудача на играх в Солт-Лейк-Сити стала главной в карьере Плющенко, при этом она открыла ему новые стимулы и возможности. Тренер назвал поражение фигуриста «конструктивным».

«Из-за него Женя остался в спорте и реализовал свою мечту в достижении высшего спортивного титула», — подчеркнул Мишин.

Евгений Плющенко является двукратным Олимпийским чемпионом: в одиночном катании (2006 г.) и в командных соревнованиях (2014 г.).

Ранее, как сообщал «Рамблер», фигурист Алексей Ягудин рассказал о деталях конфликта с Евгением Плющенко. Оказалось, что спортсмены на одном из корпоративов не поделили лёд.