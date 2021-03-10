Maxim показал оставшиеся за кадром откровенные фото Туктамышевой 

Мужской журнал Maxim в своем аккаунте в Instagram опубликовал еще три снимка с откровенной фотосессии российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой. Пользователи соцсети разошлись в оценках фото.
Как сообщал «Рамблер», ранее в продажу поступил мартовский номер журнала Maxim с Туктамышевой на обложке. На ней она запечатлена в нижнем белье и чулках. Стилисты журнала выбрали для спортсменки образ сексуальной любительницы мороженого.
«Спортсменка, красавица, чемпионка и просто секс-символ Елизавета Туктамышева появилась на обложке мартовского номера MAXIM. В фотосессии, получившей название «Песнь льда и пломбира» Лиза продемонстрировала аппетитные формы, ни раз сводившие с ума фанатов фигурного катания», — отметило издание, публикуя фото, которые остались «за кадром».
На снимках спортсменка предстала перед поклонниками в прозрачном нижнем белье, в руках она держит пластиковый рожок с мороженным. Фанаты неоднозначно оценили фотографии.
«Какая красавица! Повзрослела Лиза быстро», — отметил bilalutdinov.
«Елизавета Туктамышева — просто секс-символ российского спорта!» — уверен пользователь с ником mobilnayafotogafiya.
Однако были и другие мнения. Ряд комментаторов поинтересовался, зачем вообще для фотосессии пригласили именно Туктамышеву.
«И что в ней красивого?» — спросил пользователь с ником fanalinaz.
«Лучше бы за кадром и оставалось», — оценил фото ao_many.
Ранее тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что получила удовольствие от просмотра откровенных фото чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой. Она отметила, что у спортсменки красивое тело, а хейтерам посоветовала «заткнуться».