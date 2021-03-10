Москвина назвала условие возвращения Загитовой и Медведевой 

Фигуристкам Алине Зигитовой и Евгении Медведевой для возвращения в большой спорт придется полностью отказаться от участия в шоу, но они это вряд ли сделают. Об этом в эфире YouTube-шоу Василия Конова заявила тренер Тамара Москвина.
«Они должны отказаться от любой деятельности, связанной с выступлением в шоу, но они этого уже не сделают. Не могу сказать на сто процентов, но предполагаю, что они в спорт высоких достижений уже не вернутся», — пояснила она.
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году Алина Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры. Сегодня она рассказала, что в течение текущего сезона у нее много раз возникало желание вернуться.
Спортсменка сообщила, что, когда смотрит соревнования, порой ставит себя на место их участников, вспоминает свои ощущения. При это она пояснила, что возобновить карьеру ей мешают некоторые моменты.
В свою очередь Евгения Медведева, уступив Загитовой на Олимпиаде-2018 и завоевав серебряную медаль, ушла от их общего тренера Этери Тутберидзе к наставнику из Канады Брайану Орсеру. Позднее Медведева снова вернулась к Тутберидзе.