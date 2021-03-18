Туктамышева рассказала о реакции на интимную съемку 

Фигуристка Елизавета Туктамышева получила много положительных отзывов на свою съемку для журнала «Максим». Об этом она сама сообщила пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.
В феврале, как сообщал «Рамблер», в продажу поступил мартовский номер «Максима» с Туктамышевой на обложке. На ней она запечатлена в прозрачном нижнем белье с аппликациями, чулках и чокере. В подписи сказано, что у Туктамышевой лучшая фигура фигурного катания.
«Я рада, что это случилось в моей жизни. Естественно, я знала, что будут негативные отзывы, но получила много положительных. И вот этого я не ожидала, что на самом деле будет так много таких», — заявила она вчера.
Туктамышева рассказала, что ей легче восстановиться от усталости физически, чем эмоционально, и легче, когда она погружена не только в фигурное катание, не думает о нем постоянно. Спортсменка призналась, что не хочет терять время и возможности.
«Пока ты молодая, нужно как можно больше возможностей использовать и ошибаться и что-то пробовать, чтобы потом к 30-40 годам четко понимать, что ты хочешь, чем ты хочешь заниматься, что лучше, что больше всего тебе приносит прибыль, и ни о чем не жалеть», — сообщила она.