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Новое видео фигуристки Медведевой взорвало TikTok

Газета.Ru
1 час назад
Российская фигуристка Евгения Медведева выложила новое видео в TikTok.
В ролике спортсменка рассказывает о частых фразах, которые слышит в свой адрес.
«Моя бабушка — твоя фанатка», «Ты пируэты крутишь?»
«Пируэты, да», — отвечает Медведева.
Видео собрало 40 тысяч просмотров за два часа.
Напомним, спортсменка является двукратной чемпионкой мира и Европы. В 2018 году она выиграла серебро Олимпиады в одиночном катании и командных соревнованиях.
Стоит отметить, что осенью 2020 года фигуристка достаточно сильно болела — сначала у Медведевой были серьезные проблемы со спиной, а потом она заболела коронавирусной инфекцией, которая поразила ее легкие.
Фигурное катание,Видео,Евгения Медведева,
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