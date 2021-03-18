Российская фигуристка Евгения Медведева выложила новое видео в TikTok.

В ролике спортсменка рассказывает о частых фразах, которые слышит в свой адрес.

«Моя бабушка — твоя фанатка», «Ты пируэты крутишь?»

«Пируэты, да», — отвечает Медведева.

Видео собрало 40 тысяч просмотров за два часа.

Напомним, спортсменка является двукратной чемпионкой мира и Европы. В 2018 году она выиграла серебро Олимпиады в одиночном катании и командных соревнованиях.