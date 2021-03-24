"О таких зверствах никто не знал": тренер годами унижала детей-фигуристов

На прошлой неделе 31-летняя жительница Железногорского района Курской области в ходе ссоры с восьмилетним сыном облила того горюче-смазочным материалом и подожгла. Некоторое время спустя она осознала содеянное, сбила пламя и вызвала бригаду скорой помощи. Врачи госпитализировали мальчика с термическими ожогами третьей степени. Следователи возбудили в отношении его матери уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью» и задержали ее.