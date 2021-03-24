"О таких зверствах никто не знал": тренер годами унижала детей-фигуристов

В Москве родители учеников спортивной школы обратились в правоохранительные органы с требованием наказать тренера по фигурному катанию за жестокое обращение с детьми. Об этом сообщает телеграм-канал «Лайф Шот».
В начале марта, как сообщал «Рамблер», средства массовой информации распространили видеозапись, на которой 23-летняя тренер детско-юношеской школы в Щербинке Татьяна Шилина хватает девочку за ворот и бросает на лед. После этого ученики рассказали родителям, что наставница годами унижает их и ругается матом.
Родители потребовали от руководства школы уволить тренера. Сегодня «Лайф Шот» сообщил, что они обратились к адвокату, и тот от их имени написал заявление в Следственный комитет с требованием уволить Шилину и возбудить в ее отношении уголовное дело.
«О таких зверствах никто не знал. Детям нельзя было про это рассказывать. Это не единичный случай», — рассказала мать одной из воспитанниц школы Татьяна Бережная.
На прошлой неделе 31-летняя жительница Железногорского района Курской области в ходе ссоры с восьмилетним сыном облила того горюче-смазочным материалом и подожгла. Некоторое время спустя она осознала содеянное, сбила пламя и вызвала бригаду скорой помощи. Врачи госпитализировали мальчика с термическими ожогами третьей степени. Следователи возбудили в отношении его матери уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью» и задержали ее.