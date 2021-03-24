Щербакова закроет произвольную программу у женщин на ЧМ

Спортсменки выйдут на лед в обратном порядке от того, какое место они заняли в короткой программе. Первое место занимает Щербакова (81,00). Занимающая второе место японка Рика Кихира (79,08) выступит предпоследней. Перед ней свою произвольную программу представит россиянка Елизавета Туктамышева
(78,86). Еще одна представительница России Александра Трусова
выступит под 13-м номером. В короткой программе она показала 12-й результат (64,82). Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта.