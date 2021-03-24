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Щербакова закроет произвольную программу у женщин на чемпионате мира

Газета.Ru
6 часов назад
Выступление трехкратной чемпионки России Анны Щербаковой в произвольной программе завершит женские одиночные соревнования на первенстве мира 2021 года в Стокгольме, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Щербакова закроет произвольную программу у женщин на ЧМ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Спортсменки выйдут на лед в обратном порядке от того, какое место они заняли в короткой программе. Первое место занимает Щербакова (81,00). Занимающая второе место японка Рика Кихира (79,08) выступит предпоследней. Перед ней свою произвольную программу представит россиянка Елизавета Туктамышева (78,86). Еще одна представительница России Александра Трусова выступит под 13-м номером. В короткой программе она показала 12-й результат (64,82). Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы у женщин.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта N1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Ранее Туктамышева рассказала о лучшем моменте в короткой программе.
Фигурное катание,Александра Трусова,Елизавета Туктамышева,Анна Щербакова,Петр Чайковский,Всемирное антидопинговое агентство,Газета.Ru,
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