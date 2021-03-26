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Канадский фигурист заявил, что Тарасову и Морозова засудили на чемпионате мира

Чемпионат.comиещё 5
4 часа назад
Серебряный призёр Олимпиады в Сочи в командном турнире канадский фигурист Дилан Москович заявил, что судьи занизили оценки Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, которые заняли четвёртое место в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира в Стокгольме.
Москович: Тарасову и Морозова засудили на ЧМ
Фото: ТАССТАСС
«Бойкова и Козловский выиграли короткую программу с солидным преимуществом. Я думал, что они выйдут и откатают произвольную чисто. Эта пара постоянно выступает чисто и всегда получает высокие оценки. Согласен я с этим или нет — это отдельный вопрос. Да, я с этим не всегда согласен, но факт остаётся фактом. Я думал, что они выиграют чемпионат мира. То есть они хорошо катаются, у них есть стабильность, хорошие элементы, но их катание не чемпионского калибра. Они впервые выступали на чемпионате мира, и это ощущалось. Нельзя так двигаться. То есть это сильная пара, но, как мне кажется, не настолько сильная, и им по-прежнему есть над
Мы всегда надеемся увидеть чистый прокат Тарасовой и Морозова. Но этого не происходит. Они чрезвычайно хороши, у них есть всё для того, чтобы быть чемпионами, но что-то им постоянно мешает. Чаще ошибается партнёрша — параллельный прыжок или выброс, неудачные приземления. Но я всё равно считаю, что они должны были стать третьими. Между ними было около шести очков. Да как такое возможно? Не знаю, может, судьи что-то другое смотрели. Откуда взялась такая вторая оценка?
И это пары из одной страны. Мы даже не можем пенять на политику. Это та самая страна! Страна, название которой нельзя называть на чемпионате мира. Да, фигуристы из России не представляют здесь Россию, что по-прежнему кажется странным. Четвёртое место Тарасовой и Морозовой выглядит неправильно, их реальное место — третье. У них были ошибки, но это потрясающая пара, просто потрясающая», — сказал Москович в интервью CBC.
Фигурное катание,Дилан Москович,Евгения Тарасова,Владимир Морозов,
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