Москович: Тарасову и Морозова засудили на ЧМ

Мы всегда надеемся увидеть чистый прокат Тарасовой и Морозова. Но этого не происходит. Они чрезвычайно хороши, у них есть всё для того, чтобы быть чемпионами, но что-то им постоянно мешает. Чаще ошибается партнёрша — параллельный прыжок или выброс, неудачные приземления. Но я всё равно считаю, что они должны были стать третьими. Между ними было около шести очков. Да как такое возможно? Не знаю, может, судьи что-то другое смотрели. Откуда взялась такая вторая оценка?
И это пары из одной страны. Мы даже не можем пенять на политику. Это та самая страна! Страна, название которой нельзя называть на чемпионате мира. Да, фигуристы из России не представляют здесь Россию, что по-прежнему кажется странным. Четвёртое место Тарасовой и Морозовой выглядит неправильно, их реальное место — третье. У них были ошибки, но это потрясающая пара, просто потрясающая», — сказал Москович в интервью CBC.