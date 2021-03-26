Москович: Тарасову и Морозова засудили на ЧМ

Мы всегда надеемся увидеть чистый прокат Тарасовой и Морозова. Но этого не происходит. Они чрезвычайно хороши, у них есть всё для того, чтобы быть чемпионами, но что-то им постоянно мешает. Чаще ошибается партнёрша — параллельный прыжок или выброс, неудачные приземления. Но я всё равно считаю, что они должны были стать третьими. Между ними было около шести очков. Да как такое возможно? Не знаю, может, судьи что-то другое смотрели. Откуда взялась такая вторая оценка?