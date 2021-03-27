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Фигурист Нэйтан Чен одержал победу на ЧМ-2021. Коляда — пятый, Семененко — восьмой

Чемпионат.com
26 минут назад
На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме (Швеция), разыграны медали в соревнованиях мужчин.
Фигурист Нэйтан Чен одержал победу на ЧМ-2021
Фото: ReutersReuters
Победу одержал американец Нэйтан Чен. За прокат он получил от судей 222.03 балла, в том числе 125.89 балла за технику и 96.14 балла за компоненты. Второй результат показал представитель Японии Юма Кагияма. Третье место занял ещё один японец Юдзуру Ханю.
Российский фигурист Михаил Коляда продемонстрировал пятый результат. Другой представитель России Евгений Семененко после проката произвольной программы занял восьмое место.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция
Мужчины. Итоговое положение
1. Нэйтан Чен (США) — 320.88
2. Юма Кагияма (Япония) — 291,78
3. Юдзуру Ханю (Япония) — 289,18
4. Сёма Уно(Япония) — 291.77
5. Михаил Коляда (Россия) — 277.44
6. Киган Мессинг (Канада) — 270,26
7. Джейсон Браун (США) — 262,17
8. Евгений Семененко (Россия) — 258,45
9. Кевин Аймоз (Франция) – 254.52
10. Корея Джун Хван Ча (Южная Корея)– 245.99
11. Маттео Риццо (Италия) – 245.37
12. Даниэль Грассль (Италия) – 242.81
Фигурное катание,Маттео Риццо,Евгений Семененко,Сема Уно,Михаил Коляда,Джейсон Браун,
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