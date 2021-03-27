Фигурист Нэйтан Чен одержал победу на ЧМ-2021

На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме (Швеция), разыграны медали в соревнованиях мужчин.

Победу одержал американец Нэйтан Чен. За прокат он получил от судей 222.03 балла, в том числе 125.89 балла за технику и 96.14 балла за компоненты. Второй результат показал представитель Японии Юма Кагияма. Третье место занял ещё один японец Юдзуру Ханю.