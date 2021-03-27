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Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото в танцах на льду на чемпионате мира

ТАСС
2 часа назад
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли соревнования танцевальных дуэтов на чемпионате мира в Стокгольме.
Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото в Стокгольме
Фото: ТАССТАСС
Их результат в сумме за две программы составил 221,17 (88,15+133,02) балла. Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (214,71; 86,05+128,66), третье - канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (214,35; 83,37+130,98).
Россияне Александра Степанова и Иван Букин стали пятыми (208,77; 83,02+125,75), Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро - 10-ми (188,45; 75,58+112,87).
В последний раз до этого российский танцевальный дуэт завоевывал золотую награду чемпионата мира в 2009 году. Тогда победителями стали Оксана Домнина и Максим Шабалин.
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на турнире российская сборная выступала как команда Федерации фигурного катания на коньках России (The Figure Skating Federation of Russia, FSR). В качестве музыкального сопровождения награждения вместо национального гимна звучал фрагмент из Концерта 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Фигурное катание,Виктория Синицина,Никита Кацалапов,Иван Букин,Джонатан Гурейро,Максим Шабалин,Оксана Домнина,Александр Степанов,Поль Пуарье,Петр Чайковский,Всемирное антидопинговое агентство,
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