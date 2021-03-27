Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото в Стокгольме

Их результат в сумме за две программы составил 221,17 (88,15+133,02) балла. Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (214,71; 86,05+128,66), третье - канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (214,35; 83,37+130,98).
В последний раз до этого российский танцевальный дуэт завоевывал золотую награду чемпионата мира в 2009 году. Тогда победителями стали Оксана Домнина и Максим Шабалин.
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на турнире российская сборная выступала как команда Федерации фигурного катания на коньках России (The Figure Skating Federation of Russia, FSR). В качестве музыкального сопровождения награждения вместо национального гимна звучал фрагмент из Концерта 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.