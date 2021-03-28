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Олимпийская чемпионка объяснила свои слова о методах работы Тутберидзе

Газета.Ruиещё 1
28 марта 2021
Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Екатерина Боброва объяснила свои слова о методах работы тренера Этери Тутберидзе. Ранее экс-фигуристка заявила, что специалист "может унижать человека, но делает это, по ее мнению, во благо".
Олимпийская чемпионка объяснила свои слова о Тутберидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Бобровой, она не ожидала, что журналисты вырвут ее слова из контекста. Олимпийская чемпионка пояснила, что за спортивными достижениями стоят титанический труд и строжайшая дисциплина.
"С раннего детства спортсмен и его семья делают выбор – беззаботная детская жизнь или дорога к пьедесталу. Это непростой путь ежедневных тренировок на износ, строжайших диет и жесточайшей дисциплины. Идя в большой спорт, все понимают правила игры", - написала Боброва в Instagram.
Бывшая фигуристка поблагодарила своих тренеров, которые воспитывали ее в условиях тотальной строгости.
"Несмотря на методы воспитания, которые могут показаться жестокими, каждый тренер любит своего ученика и верит в него. Именно поэтому вместо поглаживаний по голове он ежедневно напоминает кто ты и зачем ты надел коньки. В нас взращивают характер, без которого невозможно завоевать медали для своей страны", - отметила экс-спортсменка.
Боброва добавила, что в России жесткая, а поэтому и сильная спортивная школа, которая привела к шести медалям на прошедшем чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.
"Я не давала негативную оценку тренерскому методу Этери Георгиевны. Я лишь подчеркнула особо требовательный подход - он выше и жестче, чем в других школах. И результаты говорят сами за себя. Она вырастила олимпийских чемпионов и чемпионов мира", — написала Боброва.
За свою тренерскую карьеру Тутберидзе подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, победительницу Игр-2018 Алину Загитову, серебряного призера чемпионата мира Элизабет Турсынбаеву, обладательницу золота первенства Европы Алену Косторную, двукратную чемпионку мира среди юниоров Александру Трусову и победительницу мирового первенства - 2021 Анну Щербакову. Ранее заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал слова Бобровой.
Фигурное катание,Алена Косторная,Александра Трусова,Этери Тутберидзе,Элизабет Турсынбаева,Алина Загитова,Евгения Медведева,Юлия Липницкая,Александр Жулин,Анна Щербакова,Екатерина Боброва,
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