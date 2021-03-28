Олимпийская чемпионка объяснила свои слова о Тутберидзе

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Екатерина Боброва объяснила свои слова о методах работы тренера Этери Тутберидзе . Ранее экс-фигуристка заявила, что специалист "может унижать человека, но делает это, по ее мнению, во благо".

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По словам Бобровой, она не ожидала, что журналисты вырвут ее слова из контекста. Олимпийская чемпионка пояснила, что за спортивными достижениями стоят титанический труд и строжайшая дисциплина.

"С раннего детства спортсмен и его семья делают выбор – беззаботная детская жизнь или дорога к пьедесталу. Это непростой путь ежедневных тренировок на износ, строжайших диет и жесточайшей дисциплины. Идя в большой спорт, все понимают правила игры", - написала Боброва в Instagram.

Бывшая фигуристка поблагодарила своих тренеров, которые воспитывали ее в условиях тотальной строгости.

"Несмотря на методы воспитания, которые могут показаться жестокими, каждый тренер любит своего ученика и верит в него. Именно поэтому вместо поглаживаний по голове он ежедневно напоминает кто ты и зачем ты надел коньки. В нас взращивают характер, без которого невозможно завоевать медали для своей страны", - отметила экс-спортсменка.

Боброва добавила, что в России жесткая, а поэтому и сильная спортивная школа, которая привела к шести медалям на прошедшем чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.