Олимпийская чемпионка объяснила свои слова о Тутберидзе

"С раннего детства спортсмен и его семья делают выбор – беззаботная детская жизнь или дорога к пьедесталу. Это непростой путь ежедневных тренировок на износ, строжайших диет и жесточайшей дисциплины. Идя в большой спорт, все понимают правила игры", - написала Боброва в Instagram.
"Несмотря на методы воспитания, которые могут показаться жестокими, каждый тренер любит своего ученика и верит в него. Именно поэтому вместо поглаживаний по голове он ежедневно напоминает кто ты и зачем ты надел коньки. В нас взращивают характер, без которого невозможно завоевать медали для своей страны", - отметила экс-спортсменка.
"Я не давала негативную оценку тренерскому методу Этери Георгиевны. Я лишь подчеркнула особо требовательный подход - он выше и жестче, чем в других школах. И результаты говорят сами за себя. Она вырастила олимпийских чемпионов и чемпионов мира", — написала Боброва.