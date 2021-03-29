Трусова назвала правильным решение уйти от Тутберидзе

Бронзовый призер чемпионата мира 2021 года Александра Трусова высказалась о переходе из группы Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

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"Считаю, что все в моей жизни сделала правильно. Я все равно учусь чему-то новому везде. Мне нравится разное пробовать. Считаю, что я во многом стала лучше. И в катании, и в прыжках. Надеюсь, что не только мне так кажется", — заявила фигуристка в эфире НТВ.

Трусова объявила о переходе к Плющенко в мае 2020 года. В нынешнем сезоне фигуристка взяла бронзу на чемпионате России, также выиграла два этапа Кубка страны.

На этапе Гран-при в Москве она заняла четвертое место. На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме россиянка заняла третье место, несмотря на то, что перед произвольной программой она шла 12-й. Победу в соревнованиях одиночниц одержала ученица Тутберидзе Анна Щербакова. Второй стала Елизавета Туктамышева.