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Трусова считает правильным решение перейти от Тутберидзе к Плющенко

Газета.Ruиещё 3
29 марта 2021
Бронзовый призер чемпионата мира 2021 года Александра Трусова высказалась о переходе из группы Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Трусова назвала правильным решение уйти от Тутберидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Считаю, что все в моей жизни сделала правильно. Я все равно учусь чему-то новому везде. Мне нравится разное пробовать. Считаю, что я во многом стала лучше. И в катании, и в прыжках. Надеюсь, что не только мне так кажется", — заявила фигуристка в эфире НТВ.
Трусова объявила о переходе к Плющенко в мае 2020 года. В нынешнем сезоне фигуристка взяла бронзу на чемпионате России, также выиграла два этапа Кубка страны.
На этапе Гран-при в Москве она заняла четвертое место. На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме россиянка заняла третье место, несмотря на то, что перед произвольной программой она шла 12-й. Победу в соревнованиях одиночниц одержала ученица Тутберидзе Анна Щербакова. Второй стала Елизавета Туктамышева.
Ранее генеральный директор "Самбо-70" Ренат Лайшев заявил, что предлагал Трусовой вернуться к Тутберидзе, если она не хочет "испортить себе жизнь".
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