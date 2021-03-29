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Трусова: «На награждении на ЧМ у нас не только не было гимна, но еще и флаг упал»

Sport24иещё 1
2 часа назад
Российская фигуристка Александра Трусова после возвращения с чемпионата мира в Стокгольме подвела итоги своего выступления. Напомним, Трусова заняла 3-е место в женском одиночном катании.
— Насколько тяжелыми были соревнования?
— Мне было тяжело справиться с волнением, очень сильно волновалась. Надеюсь, что все прошло нормально. Конечно, я очень недовольна своим выступлением, но буду работать и улучшаться.
На произвольную программу старалась настроиться, забыв короткую. Очистить мысли и заново настроиться. Очень рада, что смогла подняться на третье место.
— Какие планы в дальнейшем?
— Буду стараться катать свои программы чисто.
— Приятно наконец услышать гимн России?
— Сейчас, конечно, приятно. На награждении у нас не только не было гимна, но еще и один флаг упал, — передает слова Трусовой из аэропорта Шереметьево корреспондент Sport24 Владимир Афанасьев.
Фигурное катание,Видео,Александра Трусова,Владимир Афанасьев,Аэропорт Шереметьево,
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