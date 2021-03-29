Российская фигуристка Александра Трусова
после возвращения с чемпионата мира в Стокгольме подвела итоги своего выступления. Напомним, Трусова заняла 3-е место в женском одиночном катании.
— Насколько тяжелыми были соревнования?
— Мне было тяжело справиться с волнением, очень сильно волновалась. Надеюсь, что все прошло нормально. Конечно, я очень недовольна своим выступлением, но буду работать и улучшаться.
На произвольную программу старалась настроиться, забыв короткую. Очистить мысли и заново настроиться. Очень рада, что смогла подняться на третье место.
— Какие планы в дальнейшем?
— Буду стараться катать свои программы чисто.
— Приятно наконец услышать гимн России?