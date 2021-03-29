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"Такого мне не нужно": Ягудин высмеял Рудковскую

Артём Кульша
2 часа назад
Фигурист Алексей Ягудин не хочет быть мужем продюсера Яны Рудковской. Об этом он сам сообщил в своем инстаграме.
Ягудин высмеял Рудковскую
Фото: ТАССТАСС
22-28 марта, как сообщал «Рамблер», в Стокгольме проходил чемпионат мира по фигурному катанию. Российские спортсменки впервые в истории заняли весь подиум в соревнованиях среди женщин. Анна Щербакова завоевала золотую медаль, Елизавета Туктамышева — серебряную, Александра Трусова — бронзовую.
Рудковская, жена тренера Трусовой Евгения Плющенко, поздравила подопечную мужа в своем инстаграме. Она назвала ее русской ракетой и бойцом и отметила, что та стала единственной фигуристкой, которая прыгнула четверные прыжки на своем дебютном взрослом чемпионате мира. Издание Sport.ru сообщило об этом, назвав Рудковскую женой Ягудина.
«Нееееее, такого мне, спасибо, не нужно! Верните меня на мое место)))))) (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)», — отреагировал он в своем инстаграме.
Ягудин с 2016 года женат на фигуристке Татьяне Тотьмяниной. Они начали встречаться еще раньше. В 2009-м у них родилась дочь Елизавета, в 2015-м — дочь Мишель.
Фигурное катание,Около спорта,Александра Трусова,Елизавета Туктамышева,Татьяна Тотьмянина,Алексей Ягудин,Анна Щербакова,Яна Рудковская,
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