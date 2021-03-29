Ягудин высмеял Рудковскую

Рудковская, жена тренера Трусовой Евгения Плющенко, поздравила подопечную мужа в своем инстаграме. Она назвала ее русской ракетой и бойцом и отметила, что та стала единственной фигуристкой, которая прыгнула четверные прыжки на своем дебютном взрослом чемпионате мира. Издание Sport.ru сообщило об этом, назвав Рудковскую женой Ягудина.