Рудковскую обозвал «полной дурой» директор «Самбо-70»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Тот отреагировал в своем инстаграме, написав: «Нет, такого мне, спасибо, не нужно». В ответ Рудковская написала: «Хорошо, что я жена Ягудина, а не муж Тутберидзе».

«Я как педагог скажу — дура она полная!» — прокомментировал Лайшев.

Он не объяснил, почему так считает, зато обвинил Плющенко в том, что его патриотические действия смешные и непонятные, а также в краже Трусовой. Гендиректор «Самбо-70» призвал

фигуристку немедленно возвращаться к Тутберидзе, если она не хочет испортить себе жизнь.