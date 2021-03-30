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Рудковскую обозвал «полной дурой» директор «Самбо-70»

Артём Кульша
2 часа назад
Продюсер Яна Рудковская — полная дура. Об этом генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил «Спорт-Экспрессу».
Рудковскую обозвал «полной дурой» директор «Самбо-70»
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look PressKomsomolskaya Pravda/Global Look Press
На днях, как сообщал «Рамблер», Рудковская поздравила в своем инстаграме фигуристку Александру Трусову, подопечную своего мужа Евгения Плющенко, с завоеванием бронзовой медали на чемпионате мира. Одно из изданий сообщило об этом, назвав Рудковскую женой фигуриста Алексея Ягудина.
Тот отреагировал в своем инстаграме, написав: «Нет, такого мне, спасибо, не нужно». В ответ Рудковская написала: «Хорошо, что я жена Ягудина, а не муж Тутберидзе».
«Я как педагог скажу — дура она полная!» — прокомментировал Лайшев.
Он не объяснил, почему так считает, зато обвинил Плющенко в том, что его патриотические действия смешные и непонятные, а также в краже Трусовой. Гендиректор «Самбо-70» призвал
фигуристку немедленно возвращаться к Тутберидзе, если она не хочет испортить себе жизнь.
«Пускай возвращается и будет рада, что она вместе с нами, с коллективом, который ей даст хорошие и добрые дела», — добавил он.
Фигурное катание,Александра Трусова,Алексей Ягудин,Ренат Лайшев,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
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