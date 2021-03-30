Дисквалифицированная Сотскова отказалась от апелляции

Бывшая фигуристка Мария Сотскова не стала подавать апелляцию на свое отстранение в Спортивный арбитражный суд (CAS), передает ТАСС.

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"CAS не получал апелляции от госпожи Сотсковой", - сообщили в пресс-службе суда.

3 марта Сотскова была дисквалифицирована на десять лет за употребление допинга и попытку фальсифицировать документы. На подачу апелляции отводится 21 день после вынесения наказания, срок истек 25 марта.

Сотскова является бронзовым призером чемпионата России — 2017 и обладательницей серебряной медали национального первенства 2018 года. Фигуристка выиграла финал юниорского Гран-при сезона-2013/14, а на зимних Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане она заняла восьмое место в личном турнире. В июле 2020 года Сотскова объявила о завершении профессиональной карьеры из-за проблем со здоровьем.

В августе 2020 года стало известно, что в допинг-пробе спортсменки было обнаружено запрещенное вещество фуросемид.