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Дисквалифицированная на десять лет Сотскова не подала апелляцию в CAS

Газета.Ruиещё 2
3 часа назад
Бывшая фигуристка Мария Сотскова не стала подавать апелляцию на свое отстранение в Спортивный арбитражный суд (CAS), передает ТАСС.
Дисквалифицированная Сотскова отказалась от апелляции
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"CAS не получал апелляции от госпожи Сотсковой", - сообщили в пресс-службе суда.
3 марта Сотскова была дисквалифицирована на десять лет за употребление допинга и попытку фальсифицировать документы. На подачу апелляции отводится 21 день после вынесения наказания, срок истек 25 марта.
Сотскова является бронзовым призером чемпионата России — 2017 и обладательницей серебряной медали национального первенства 2018 года. Фигуристка выиграла финал юниорского Гран-при сезона-2013/14, а на зимних Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане она заняла восьмое место в личном турнире. В июле 2020 года Сотскова объявила о завершении профессиональной карьеры из-за проблем со здоровьем.
В августе 2020 года стало известно, что в допинг-пробе спортсменки было обнаружено запрещенное вещество фуросемид.
Ранее сообщалось, что Сотскова была дисквалифицирована за нарушение трех пунктов антидопинговых правил.
Фигурное катание,Мария Сотскова,ИТАР-ТАСС,
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