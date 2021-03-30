«Спасибо за море цветов». Трусова поблагодарила болельщиков

«Как приятно быть снова дома! Чувство, что я дома, появилось еще в аэропорту. Звучал гимн, нас встречали с флагами России. А когда я увидела лица своих болельщиков, поняла, как мне не хватало их на трибунах. Мои болельщики самые лучшие. Спасибо вам за внимание, теплые слова, море цветов и замечательные подарки. Спасибо, что вы есть. Несмотря на ранний час, вы устроили мне настоящий праздник. Спасибо моей семье за то, что в режиме онлайн пережили со мной каждую минуту. Огромное спасибо всем за поддержку!» — написала Трусова.