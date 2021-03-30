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«Спасибо за внимание, теплые слова, море цветов и подарки». Трусова обратилась к болельщикам после ЧМ

Sport24иещё 3
2 часа назад
Российская фигуристка Александра Трусова, занявшая третье место на чемпионате мира по фигурному катанию в Швеции, обратилась к своим болельщикам, оставив сообщение в инстаграме.
«Спасибо за море цветов». Трусова поблагодарила болельщиков
Фото: Getty ImagesGetty Images
«Как приятно быть снова дома! Чувство, что я дома, появилось еще в аэропорту. Звучал гимн, нас встречали с флагами России. А когда я увидела лица своих болельщиков, поняла, как мне не хватало их на трибунах. Мои болельщики самые лучшие. Спасибо вам за внимание, теплые слова, море цветов и замечательные подарки. Спасибо, что вы есть. Несмотря на ранний час, вы устроили мне настоящий праздник. Спасибо моей семье за то, что в режиме онлайн пережили со мной каждую минуту. Огромное спасибо всем за поддержку!» — написала Трусова.
Ранее стало известно, что Александра Трусова не попала в состав сборной России на командный чемпионат мира.
Фигурное катание,Александра Трусова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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