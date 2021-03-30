В успехе российских фигуристов на ЧМ нашли опасность

Обозреватель News.ru Белла Гаургашвили призвала
относиться к победам российских фигуристов на ЧМ «с небольшим скепсисом». По ее мнению, к Олимпийским играм они пока не готовы.
Как писал «Рамблер», российские фигуристки Анна Щербакова
, Елизавета Туктамышева
и Александра Трусова
завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали чемпионата мира соответственно. Российские спортсменки впервые в истории заняли весь пьедестал ЧМ по фигурному катанию.
Россияне, выступавшие на ЧМ под флагом Федерации фигурного катания на коньках России, заняли первое место в медальном зачете турнира.
Гаургашвили заявила, что выступления россиян не были выдающимися, несмотря на все победы. Во многом, по ее мнению, спортсменам помогли удачные стечения обстоятельств (к примеру, падения Рики Кихиры).
«И Аня Щербакова, и Елизавета Туктамышева не справились со своими выступлениями на сто процентов. < > Падение с единственного четверного у Ани, с тройного флипа - у Лизы - это не то, что мы ждали от наших девчонок», - написала автор материала.
Она добавила, что россиянам удалось лучше остальных подготовиться к ЧМ, так как они раньше возобновили тренировочный процесс и участвовали в домашним турнирах. А, к примеру, в Канаде многие ледовые базы из-за пандемии были закрыты почти весь сезон.