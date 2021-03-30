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В успехе российских фигуристов на ЧМ нашли опасность

Мария Иванова
1 час назад
Обозреватель News.ru Белла Гаургашвили призвала относиться к победам российских фигуристов на ЧМ «с небольшим скепсисом». По ее мнению, к Олимпийским играм они пока не готовы.
В успехе российских фигуристов на ЧМ нашли опасность
Фото: ТАССТАСС
Как писал «Рамблер», российские фигуристки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали чемпионата мира соответственно. Российские спортсменки впервые в истории заняли весь пьедестал ЧМ по фигурному катанию.
Кроме того, первое место ЧМ в парном катании заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Затем российская пара - Виктория Синицина и Никита Кацалапов - получила «золото» ЧМ в танцах на льду. В последний раз россияне становились чемпионами мира в этой дисциплине 12 лет назад.
«Бронза» чемпионата также досталась спортивной паре Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
Россияне, выступавшие на ЧМ под флагом Федерации фигурного катания на коньках России, заняли первое место в медальном зачете турнира.
Гаургашвили заявила, что выступления россиян не были выдающимися, несмотря на все победы. Во многом, по ее мнению, спортсменам помогли удачные стечения обстоятельств (к примеру, падения Рики Кихиры).
«И Аня Щербакова, и Елизавета Туктамышева не справились со своими выступлениями на сто процентов. < > Падение с единственного четверного у Ани, с тройного флипа - у Лизы - это не то, что мы ждали от наших девчонок», - написала автор материала.
Она добавила, что россиянам удалось лучше остальных подготовиться к ЧМ, так как они раньше возобновили тренировочный процесс и участвовали в домашним турнирах. А, к примеру, в Канаде многие ледовые базы из-за пандемии были закрыты почти весь сезон.
Фигурное катание,Александр Галлямов,Александра Трусова,Белла Гаургашвили,Виктория Синицина,Никита Кацалапов,Елизавета Туктамышева,Анастасия Мишина,Дмитрий Козловский,Анна Щербакова,Александр Бойков,
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