В успехе российских фигуристов на ЧМ нашли опасность

Гаургашвили заявила, что выступления россиян не были выдающимися, несмотря на все победы. Во многом, по ее мнению, спортсменам помогли удачные стечения обстоятельств (к примеру, падения Рики Кихиры).

Она добавила, что россиянам удалось лучше остальных подготовиться к ЧМ, так как они раньше возобновили тренировочный процесс и участвовали в домашним турнирах. А, к примеру, в Канаде многие ледовые базы из-за пандемии были закрыты почти весь сезон.