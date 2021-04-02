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Плющенко отписался от Косторной в инстаграме

Sports.ruиещё 1
1 час назад
Летом прошлого года Косторная перешла от Этери Тутберидзе в академию Плющенко. В начале марта фигуристка приняла решение вернуться в группу Тутберидзе.
Плющенко отписался от Косторной в инстаграме
Фото: Sports.ruSports.ru
Плющенко отписался от аккаунта Косторной в инстаграме, фигуристка также не подписана на бывшего тренера.
Первый тренерский сезон остудил Евгения Плющенко: прогресс только у одной фигуристки, две уже сбежали – и пока от него никакой рефлексии
Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Евгений Плющенко,
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