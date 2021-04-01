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Загитова не смогла исполнить ни одного прыжка на шоу Тутберидзе

Спорт день за днемиещё 15
1 апреля 2021
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила с двумя программами в рамках шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Казани.
Загитова провально выступила на шоу Тутберидзе
Фото: ТАССТАСС
Первым номером стала «Эсмеральда» под музыку из «Нотр-Дама де Пари». Загитова упала с тройного лутца и тройного флипа.
Во второй раз фигуристка вышла на лед с «Клеопатрой». Она выступала с этой программой в сезоне-2018/19. Загитова снова упала с тройного лутца, а вместо двойного акселя прыгнула «бабочку».
В декабре 2019-го года Загитова объявила о приостановке карьеры после неудачного выступления в финале Гран-при, где она заняла только шестое место. Но Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) все равно включила ее в состав национальной сборной на сезон-2020/21.
В итоге Загитова сообщила, что пропустит контрольные прокаты сборной и этапы Кубка России, чтобы сосредоточиться на работе в «Ледниковом периоде». Она вела шоу вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.
Загитова не объявляла о завершении карьеры. Этим летом она поступила на факультет журналистики в РАНХиГС.
Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Алина Загитова,Алексей Ягудин,РАНХиГС,
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