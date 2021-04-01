Загитова провально выступила на шоу Тутберидзе

Фото: ТАСС ТАСС

Первым номером стала «Эсмеральда» под музыку из «Нотр-Дама де Пари». Загитова упала с тройного лутца и тройного флипа.

Во второй раз фигуристка вышла на лед с «Клеопатрой». Она выступала с этой программой в сезоне-2018/19. Загитова снова упала с тройного лутца, а вместо двойного акселя прыгнула «бабочку».

В декабре 2019-го года Загитова объявила о приостановке карьеры после неудачного выступления в финале Гран-при, где она заняла только шестое место. Но Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) все равно включила ее в состав национальной сборной на сезон-2020/21.

В итоге Загитова сообщила, что пропустит контрольные прокаты сборной и этапы Кубка России, чтобы сосредоточиться на работе в «Ледниковом периоде». Она вела шоу вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным