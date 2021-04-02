Весь Рамблер
Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Еще
Почта
Тутберидзе отреагировала на информацию о возможном возвращении Трусовой
Lenta.ru
и
ещё 2
14 часов назад
Заслуженный тренер России по фигурному катанию
Этери Тутберидзе
отреагировала на информацию о возможном возвращении в свою группу
Александры Трусовой
. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Фото:
РИА Новости
РИА Новости
Она отметила, что распространяющий эти сведения человек не имеет никакого отношения к тренировочному процессу. Тренер попросила отстать от нее и подчеркнула, что не подтверждает возвращения спортсменки.
Ранее о возвращении
Трусовой
заявил
директор спортивной школы «Самбо-70»
Ренат Лайшев
.
Он
отметил, что спортсменка дала обещание
Тутберидзе
а также рассказал, что общался с отцом фигуристки.
Трусова перешла в академию Плющенко перед стартом сезона. Под руководством специалиста она завоевала бронзу на чемпионате мира, уступив в борьбе за золото
Анне Щербаковой
— ученице Тутберидзе.
Занимаясь в группе Тутберидзе, Трусова дважды завоевывала золото на чемпионатах мира среди юниоров, а также выигрывала бронзу на взрослом чемпионате Европы и в финале Гран-при.
Фигурное катание
,
Александра Трусова
,
Этери Тутберидзе
,
Анна Щербакова
,
Ренат Лайшев
,
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Игры
Видео
Тесты
Фото
Подкасты
Ещё
Финансы
Сравнение кредитов
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Женский
Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Гороскопы
Форум
Дом и сад
Дети
Здоровье
Видео
Своими руками
Ещё
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Ещё
Спорт
Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
Фигурное катание
Лыжный спорт
Шахматы
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Волейбол
Гандбол
Видео
Фото
Статьи
Около спорта
Ещё
Aвто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Видео
Ещё
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё
Доктор
Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Видео
Статьи
Ещё
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ванга
2020 год
Лунный календарь
Гадания
Дизайн человека
Ретроградный Меркурий
Психология
Восточный гороскоп
Сонник
Зодиак
Календарь Майя
2021 год
Имена
Нумерология
Ещё
Путешествия
Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Ещё