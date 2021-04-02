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Тутберидзе отреагировала на информацию о возможном возвращении Трусовой

Lenta.ruиещё 2
14 часов назад
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на информацию о возможном возвращении в свою группу Александры Трусовой. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Тутберидзе отреагировала на информацию о возможном возвращении Трусовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Она отметила, что распространяющий эти сведения человек не имеет никакого отношения к тренировочному процессу. Тренер попросила отстать от нее и подчеркнула, что не подтверждает возвращения спортсменки.
Ранее о возвращении Трусовой заявил директор спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев. Он отметил, что спортсменка дала обещание Тутберидзе а также рассказал, что общался с отцом фигуристки.
Трусова перешла в академию Плющенко перед стартом сезона. Под руководством специалиста она завоевала бронзу на чемпионате мира, уступив в борьбе за золото Анне Щербаковой — ученице Тутберидзе.
Занимаясь в группе Тутберидзе, Трусова дважды завоевывала золото на чемпионатах мира среди юниоров, а также выигрывала бронзу на взрослом чемпионате Европы и в финале Гран-при.
Фигурное катание,Александра Трусова,Этери Тутберидзе,Анна Щербакова,Ренат Лайшев,
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