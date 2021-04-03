Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

Щербакова поделилась эмоциями от выступления в шоу Тутберидзе

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась эмоциями от выступления в шоу Этери Тутберидзе, которое прошло в Казани, передает "Спорт-Экспресс".
Щербакова рассказала о выступлении в шоу Тутберидзе
Фото: газета.ругазета.ру
"Мне, честно говоря, невероятно легко каталось здесь. Возможно потому, что я почувствовала эмоции от публики — тут был полный зал. На чемпионате мира мне зрителей очень не хватало", - сказала Щербакова.
Напомним, в марте Щербакова стала чемпионкой мира в одиночном катании. Второе место заняла Елизавета Туктамышева. Замкнула тройку сильнейших Александра Трусова. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступали под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучал фрагмент из концерта N1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Ранее Туктамышева пришла в вечернем платье на церемонию вручения премии GQ.
Фигурное катание,Российские спортсменки,Этери Тутберидзе,Елизавета Туктамышева,Анна Щербакова,Петр Чайковский,Всемирное антидопинговое агентство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители