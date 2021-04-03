Щербакова рассказала о выступлении в шоу Тутберидзе

"Мне, честно говоря, невероятно легко каталось здесь. Возможно потому, что я почувствовала эмоции от публики — тут был полный зал. На чемпионате мира мне зрителей очень не хватало", - сказала Щербакова.
Напомним, в марте Щербакова стала чемпионкой мира в одиночном катании. Второе место заняла Елизавета Туктамышева. Замкнула тройку сильнейших Александра Трусова. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступали под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучал фрагмент из концерта N1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Ранее Туктамышева пришла в вечернем платье на церемонию вручения премии GQ.