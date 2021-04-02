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Медведева влезла в платье 2018 года ради выступления в шоу Тутберидзе

Газета.Ruиещё 1
11 часов назад
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что для участия в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которое прошло в Казани, ей пришлось влезть в платье 2018 года, передает Sport24 . Стоит отметить, что Медведева исполнила номер "Анна Каренина".
Медведева влезла в платье 2018 года ради выступления в шоу Тутберидзе
Фото: ТАССТАСС
"Как платье? Влезла. Даже в талии немного великовато. Немного перешила юбку, потому что пропорции тела поменялись. А так, в каких-то местах даже подвисает. Это радует", - отметила Медведева.
Напомним, спортсменка является двукратной чемпионкой мира и Европы. В 2018 году она выиграла серебро Олимпиады в одиночном катании и командных соревнованиях. Стоит отметить, что осенью 2020 года фигуристка достаточно сильно болела — сначала у Медведевой были серьезные проблемы со спиной, а потом она заболела коронавирусной инфекцией, которая поразила ее легкие.
Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева пришла в вечернем платье на церемонию вручения премии GQ.
Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Анна Каренина,Елизавета Туктамышева,Евгения Медведева,
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