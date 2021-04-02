Туктамышева выиграла премию GQ Super Women

«Благодарю за уникальную возможность быть здесь, среди замечательных людей, среди сильнейших женщин. Это очень круто! И хочу отметить, что в фигурном катании женщины тоже самые сильные», — сказала Туктамышева на церемонии награждения.
Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Елизавета вернулась на чемпионат мира спустя шесть лет и завоевала серебряную медаль в 24 года. Туктамышева чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель.
Ранее в сезоне-2020/2021 Туктамышева выиграла Гран-при России в Москве. Из-за пандемии коронавируса соревнования проходили в национальном формате.