Трусовой посоветовали поработать с психологом

Российская фигуристка Аделина Сотникова , ставшая олимпийской чемпионкой в 2014 году, рассказала, что Александре Трусовой на ЧМ-2021 по фигурному катанию в Стокгольме не хватило спокойствия и уравновешенности.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Сотникова отметила, что Трусова прыгает четверные без разминки, но их запрещено использовать во время короткой программы.

Тройные Саше, наверное, уже не кажутся сложными. Но их тоже надо тренировать, ведь в воздухе всё по-другому ощущается, — подчеркнула фигуристка.

Она отметила, что всё дело в психологии и вообще на льду «всё идёт от головы». Именно из-за несобранности и излишней эмоциональности Трусова могла провалить короткую программу, уверена её коллега, пишет «Спорт-Экспресс».

Нужно выходить на лёд, полностью отключив эмоции, не поддаваясь внешнему давлению. Если не получается — советую поработать с психологом, — добавила Сотникова.

Александра Трусова уехала с чемпионата мира с бронзовой медалью. При этом перед произвольной программой она была лишь на 12-м месте. До этого она занимала третье место в чемпионате страны и дважды выигрывала на этапах Кубка России.