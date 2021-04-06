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Тарасова хочет увидеть Трусову на трех Олимпиадах

Газета.Ru
5 часов назад
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова Александры Трусовой, которая заявила, что хочет выступать до 22 лет, взять паузу, а затем вновь выступить на Олимпиаде, передает Sport24.
Тарасова захотела увидеть Трусову на трех Олимпиадах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Если верить ее словам о третьей Олимпиаде, то нужно верить до конца. Я бы лично хотела это видеть. Считаю Сашу одной из главных претенденток на поездку на грядущую Олимпиаду в Пекине», — сказала Тарасова.
Напомним, 1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Трусова вернется от тренера Александра Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко не подтвердили эту новость.
На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме Трусова заняла третье место, несмотря на то, что перед произвольной программой она шла на 12-м месте. Также под руководством Евгения Плющенко она взяла бронзу на чемпионате России, выиграла два этапа Кубка страны и заняла четвертое место на этапе Гран-при в Москве.
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