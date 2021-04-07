Трусова: «Впервые целиком увидела выступление Саши Плющенко»

— Когда ты только перешла, то сказала, что тебе очень хотелось работать именно с Евгением Викторовичем, потому что он не только выдающийся спортсмен, но и артист на льду. Были ли у тебя какие-то ожидания от работы и оправдались ли они сейчас?— Я по-разному себе эту работу представляла и по-другому тоже, но на самом деле, конечно, ожидания оправдались, и все равно работать очень интересно, — приводит слова Трусовой Olympic Channel. — Хочу добавить также про то, что он артист на льду.