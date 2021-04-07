Трусова: «Впервые целиком увидела выступление Саши Плющенко»

— Когда ты только перешла, то сказала, что тебе очень хотелось работать именно с Евгением Викторовичем, потому что он не только выдающийся спортсмен, но и артист на льду. Были ли у тебя какие-то ожидания от работы и оправдались ли они сейчас?— Я по-разному себе эту работу представляла и по-другому тоже, но на самом деле, конечно, ожидания оправдались, и все равно работать очень интересно, — приводит слова Трусовой Olympic Channel. — Хочу добавить также про то, что он артист на льду.
Мы перед чемпионатом мира выступали на юбилее Алексея Николаевича Мишина
в Петербурге, и Саша, сын Евгения Викторовича, ездил с нами. И вот я его в первый раз, мне кажется, видела в костюме и его выступление целиком, от начала до конца программы. Я прямо очень удивилась, как они похожи, прямо очень. Саша такой маленький и уже такой эмоциональный, артистичный.
— А что именно ты взяла у Евгения Викторовича?— Много техники, он добавлял разные упражнения для подготовки к прыжкам, как они делали с Алексеем Николаевичем Мишиным. Очень много из того, что он взял сам.
— Ты смотрела его прокаты?— Да, я и раньше всегда смотрела, когда маленькая была, и мы всегда болели за него.