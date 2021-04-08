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Туктамышева будет капитаном сборной России на командном чемпионате мира

ТАССиещё 13
7 часов назад
Елизавета Туктамышева будет капитаном сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
Туктамышева будет капитаном сборной на командном ЧМ
Фото: ТАССТАСС
Командный чемпионат мира пройдет в Осаке с 15 по 18 апреля. В составе российской сборной также выступят Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
Туктамышевой 24 года, она является чемпионкой мира и Европы, серебряным призером прошедшего в Стокгольме мирового первенства. Фигуристка в третий раз примет участие в командном чемпионате мира.
Фигурное катание,Александр Галлямов,Евгений Семененко,Виктория Синицина,Никита Кацалапов,Елизавета Туктамышева,Михаил Коляда,Анастасия Мишина,Анна Щербакова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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