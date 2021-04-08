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Фигуристка Боброва продала тренировку под ее руководством за 300 тыс. рублей

Газета.Ruиещё 2
4 часа назад
Российская фигуристка Екатерина Боброва продала тренировку под ее руководством за 300 тыс. рублей. Стоит отметить, что недавно совместно с фондом Константина Хабенского был организовано светское мероприятие, участники которого могли выставить лоты, а некоторые боролись за них на аукционе.
Фигуристка Боброва продала свою тренировку за 300 тысяч
Фото: ТАССТАСС
Екатерина Боброва выставила в качестве лота "Мастер-класс по фигурному катанию от олимпийской чемпионки". Финальная ставка составила 300 тысяч рублей.
"Приятно, что час моего времени оценили в 300 тыс. рублей. Вдвойне приятно, что вырученные деньги пойдут на лечение детей, которые находятся под попечительством фонда Константина Хабенского", - сказала Боброва.
Напомним, Боброва выиграла Олимпийские игры 2014 года в командных соревнованиях. В 2013 году она стала чемпионкой Европы в танцах на льду. Ранее бывший фигурист Алексей Ягудин отреагировал на слова Екатерины Бобровой о жестоких методах работы наставника Этери Тутберидзе.
Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Алексей Ягудин,Екатерина Боброва,Константин Хабенский,
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