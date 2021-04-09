Канделаки призвала 16-летнюю Трусову начать интересоваться мальчиками

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Вчера Канделаки взяла интервью у Трусовой. В ходе него она спросила, какие фигуристке нравятся мальчики. Та ответила, что пока не думала об этом, потому что спорт для нее в настоящее время является самым важным.

«В вашем возрасте уже пора, мне кажется, мальчиками начать интересоваться. Уже, наверное, поклонники пишут страстные письма?» — спросила журналистка.

Трусова ответила, что не знает. Она подтвердила, что очень многие люди присылают ей цветы, некоторые, достаточно взрослые люди, — подарки.

Фигуристка рассказала, что говорит всем им, что ей не до личной жизни, пока она занимается спортом, а кататься она планирует до 22 лет.