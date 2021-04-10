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Винер-Усманова высказалась о скандалах в фигурном катании

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова высказалась о скандалах в фигурном катании.
Винер-Усманова высказалась о скандалах в фигурном катании
Фото: Газета.RuГазета.Ru
"Не знаю, почему там так много скандалов, я не вдаюсь в эти подробности. Может, там какую-то роль играют деньги, все-таки они собирают огромные дворцы спорта, большое количество зрителей. С другой стороны, может, появились конкурентоспособные тренеры, которые действительно готовят спортсменов и обладают всеми нужными качествами", - цитирует Усманову РИА "Новости".
Специалист отметила, что не допустит скандалов в своем виде спорта.
"Потому что я делаю все сама с божьей помощью. Лучше делать все самой, чем кому-то поручать. Я в этом отношении очень требовательный человек, в первую очередь сама к себе", — добавила Винер-Усманова.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на обвинения олимпийской чемпионки Оксаны Баюл в меркантильности.
Фигурное катание,Ирина Винер,Татьяна Тарасова,РИА Новости,
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