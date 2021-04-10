Винер-Усманова высказалась о скандалах в фигурном катании

"Не знаю, почему там так много скандалов, я не вдаюсь в эти подробности. Может, там какую-то роль играют деньги, все-таки они собирают огромные дворцы спорта, большое количество зрителей. С другой стороны, может, появились конкурентоспособные тренеры, которые действительно готовят спортсменов и обладают всеми нужными качествами", - цитирует Усманову РИА "Новости".
"Потому что я делаю все сама с божьей помощью. Лучше делать все самой, чем кому-то поручать. Я в этом отношении очень требовательный человек, в первую очередь сама к себе", — добавила Винер-Усманова.