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Олимпийская чемпионка обвинила Тарасову в воровстве и назвала ее ужасной

Lenta.ruиещё 6
3 часа назад
Двукратная олимпийская чемпионка Оксана Грищук в комментариях в Instagram раскритиковала заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову.
Олимпийская чемпионка обвинила Тарасову в воровстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Спортсменка обвинила Тарасову в воровстве и назвала ее ужасным человеком.
«Нас многие дурили и обворовывали все время. Змеи такие, как Тарасова. Мы все силы отдавали выступлениям, а они планировали, как нас ободрать и все у нас забрать», — написала 49-летняя Грищук.
Своим комментарием бывшая фигуристка поддержала украинскую олимпийскую чемпионку Оксану Баюл. Та назвала тренера жадной до денег, вспомнив, как тренер в 1990-е обращалась за помощью к иностранным коллегам после распада ее театра на льду.
Грищук выступала в спортивных танцах на льду с Евгением Платовым. Они стали первыми в истории двукратными олимпийскими чемпионами в этой дисциплине. На счету пары также три победы на чемпионатах Европы и четыре победы на мировых первенствах.
Фигурное катание,Евгений Платов,Оксана Грищук,Татьяна Тарасова,
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