Плющенко объявил о сотрудничестве с Арутюняном

"Договорились о сотрудничестве с моим другом и выдающимся тренером - маэстро Рафаэлем Арутюняном. Надеюсь, наша коллаборация в работе в новом сезоне принесет много того, чего не хватило нам в текущем", - написал Плющенко в Instagram.