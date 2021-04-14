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Плющенко объявил о сотрудничестве с Арутюняном

Газета.Ruиещё 8
6 часов назад
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил о сотрудничестве с американским тренером Рафаэлем Арутюняном.
Плющенко объявил о сотрудничестве с Арутюняном
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Договорились о сотрудничестве с моим другом и выдающимся тренером - маэстро Рафаэлем Арутюняном. Надеюсь, наша коллаборация в работе в новом сезоне принесет много того, чего не хватило нам в текущем", - написал Плющенко в Instagram.
63-летний Арутюнян является тренером трехкратного чемпиона мира американца Нэтана Чена. Также он работал с двукратной призеркой Олимпийских игр Мишель Кван.
Плющенко завершил спортивную картеру в марте 2017 года. Он является победителем Олимпиады 2006 года в Турине в одиночном катании и Игр-2014 в Сочи в командных соревнованиях. Также фигурист трижды становился чемпионом мира (2001, 2003, 2004), завоевал семь золотых медалей первенств Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012) и четырежды побеждал в финалах серии Гран-при (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005). В апреле 2017 года экс-фигурист объявил об открытии академии "Ангелы Плющенко", в которой занимается бронзовая призерка чемпионата мира Александра Трусова.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о сотрудничестве американского специалиста с Плющенко.
Фигурное катание,Рафаэль Арутюнян,Мишель Кван,Александр Трусов,Татьяна Тарасова,Евгений Плющенко,
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