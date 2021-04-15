Щербакова и Туктамышева выиграли короткую программу на ЧМ

Российские фигуристки Анна Щербакова
и Елизавета Туктамышева
заняли первое и второе места в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Осаке. Щербакова заработала 81,07 балла (личный рекорд), Туктамышева — 80,35 балла.
Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Осака, Япония. Женщины. Короткая программа
1. Анна Щербакова (Россия) — 81,07
2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 80,35
3. Каори Сакамото (Япония) — 77,78
Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Осака, Япония
Положение после второго выступления