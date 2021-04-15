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Щербакова и Туктамышева выиграли короткую программу на командном ЧМ

Газета.Ru
1 час назад
Российские фигуристки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева заняли первое и второе места в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Осаке. Щербакова заработала 81,07 балла (личный рекорд), Туктамышева — 80,35 балла.
Щербакова и Туктамышева выиграли короткую программу на ЧМ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Третье место заняла представительница Японии Каори Сакамото.
Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Осака, Япония. Женщины. Короткая программа
1. Анна Щербакова (Россия) — 81,07
2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 80,35
3. Каори Сакамото (Япония) — 77,78
Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Осака, Япония
Положение после второго выступления
1. Россия — 35 баллов.
2. Япония — 27.
3. США — 25.
4. Италия — 22.
5. Канада — 14.
4. Франция — 12.
Фигурное катание,Каори Сакамото,Елизавета Туктамышева,Анна Щербакова,
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