Японцев восхитил триумф российских фигуристов

Читатели японской газеты Mainichi Sgimbun восхитились триумфом российских спортсменов на командном чемпионате мира по фигурному катанию, который прошёл в Осаке. Публикация о победе сборной РФ получила огромное количество комментариев.

У русских фигуристок потрясающая техника и прекрасная психологическая подготовка! Как так получается в российском фигурном катании? Наверное, это происходит потому, что со спортсменами начинают работать с детства. Это свидетельство очень сильной русской школы! — отметил tak.