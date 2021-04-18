Японцев восхитил триумф российских фигуристов

Читатели японской газеты Mainichi Sgimbun восхитились триумфом российских спортсменов на командном чемпионате мира по фигурному катанию, который прошёл в Осаке. Публикация о победе сборной РФ получила огромное количество комментариев.
Фото: Xue Yubin/imago-images.de/Global Look PressXue Yubin/imago-images.de/Global Look Press
При этом подавляющее число комментариев носят положительный характер. Пользователей восхитили профессионализм, психологическая устойчивость и артистизм российских спортсменов.
Все-таки российские фигуристки — это круто! — написал пользователь под ником am.
У русских фигуристок потрясающая техника и прекрасная психологическая подготовка! Как так получается в российском фигурном катании? Наверное, это происходит потому, что со спортсменами начинают работать с детства. Это свидетельство очень сильной русской школы! — отметил tak.
Это было прекрасно! Россиянки отлично выступали и прекрасно вели себя на пресс-конференции, с уважением относясь к Японии и её публике. Это здорово! — поделился впечатлениями glo.
Россияне заработали 125 баллов. Второе место заняла сборная США, набравшая 110 баллов. На третьем месте оказались хозяева турнира с результатом 107 баллов.