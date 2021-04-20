«Давай замутим». Тотьмянина о первом предложении Ягудина

«Правда ли, что Леша сказал мне «Давай замутим»? Леша и сейчас говорит очень много всего. Он тогда тренировал свой язык на будущее. Да, он говорил: «Давай замутим». Но какие «замутим»? Мне тогда было 11, а ему — 13. Или что-то около этого», — сказала олимпийская чемпионка в парном катании 2006 года.