«Давай замутим». Тотьмянина о первом предложении Ягудина

Татьяна Тотьмянина
в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» вспомнила первое предложение от Алексея Ягудина
, который в настоящее время является ее мужем.
Фото: instagram.com/tatianatotmyaninainstagram.com/tatianatotmyanina
«Правда ли, что Леша сказал мне «Давай замутим»? Леша и сейчас говорит очень много всего. Он тогда тренировал свой язык на будущее. Да, он говорил: «Давай замутим». Но какие «замутим»? Мне тогда было 11, а ему — 13. Или что-то около этого», — сказала олимпийская чемпионка в парном катании 2006 года.
«Может быть, это была какая-то юношеская бравада», — отметил сам Ягудин, который также стал участником программы.
«Я берегла себя», — добавила Татьяна.
Тотьмянина также рассказала о том, как они решились завести детей.
«Когда я закончила Олимпиаду и мне было 24, моя мама на тот момент уже очень хотела внуков. И все время говорила: «Давай-давай, уже нужно делать следующий шаг в жизни, нужно переходить на следующий этап». А ты не понимаешь, как это сделать так, чтобы все остались довольны, а ты остался в замечательных отношениях с хорошим человеком, родив детей и при этом не упустив профессиональную деятельность. Все это оказалось намного сложнее, чем олимпийский пьедестал. Там у тебя четкий план и есть тренер, который руководит процессом. А здесь за все отвечаешь ты сам. Семья — это бизнес-проект, как бы это ни звучало ужасно для некоторых. Это абсолютная работа! Если один из членов семьи перестает хотеть быть в семье и работать над отношениями, семья перестает существовать».