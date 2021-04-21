Семенович оценила перспективы Плющенко в тренерской работе

Плющенко — обладатель золотых медалей Олимпиад 2006-го и 2014 года. Собственную академию «Ангелы Плющенко» он открыл в апреле 2017 года. Среди воспитанников его школы бронзовый призер чемпионата мира-2021 Александра Трусова.