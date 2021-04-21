Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Семенович оценила перспективы Плющенко в тренерской работе

Lenta.ru
5 часов назад
Певица и телеведущая Анна Семенович оценила перспективы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в качестве тренера. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Семенович оценила перспективы Плющенко в тренерской работе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По ее словам, фигурист был легендарным спортсменом, тренировавшимся под руководством Алексея Мишина. По мнению исполнительницы, если Плющенко возьмет у специалиста технику и харизму, за ним будущее.
«Я верю, что у него получится с тренерской карьерой. По крайней мере, искренне ему желаю», — добавила бывшая фигуристка.
3 марта Плющенко заявил, что хотел бы войти в историю как тренер номер один. При этом спортсмен добавил, что за это звание ему придется побороться с Мишиным.
Плющенко — обладатель золотых медалей Олимпиад 2006-го и 2014 года. Собственную академию «Ангелы Плющенко» он открыл в апреле 2017 года. Среди воспитанников его школы бронзовый призер чемпионата мира-2021 Александра Трусова.
Фигурное катание,Алексей Мишин,Евгений Плющенко,Анна Семенович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители