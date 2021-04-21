Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Фигуристка Синицина отметила, что ей очень не хватало гимна России на чемпионате мира

ТАССиещё 2
8 часов назад
Российской фигуристке Виктории Синициной очень не хватало гимна России на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме. Об этом спортсменка рассказала в интервью газете "Спорт-Экспресс".
Синицина посетовала на нехватку гимна России на ЧМ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. Вместо гимна России на чемпионате мира звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Синицина в дуэте с Никитой Кацалаповым стала чемпионкой мира в танцах на льду.
"На самом деле в Стокгольме церемония награждения, несмотря на все ограничения, была какой-то особенной. Не знаю почему, возможно, из-за того, что это были для нас настолько сложные соревнования, прежде всего психологически. Поэтому во время церемонии я была одновременно счастлива и полностью опустошена. Конечно, нам очень не хватало нашего флага и гимна, но в душе у нас и гимн играл, и флаг мы себе представляли, самый эмоциональный момент - когда мы вешали с Никитой друг другу сами медали, это было очень трогательно", - отметила Синицина.
На командном чемпионате мира в Осаке, который прошел в апреле, сборная России завоевала золотые медали. "В Осаке в то же время награждение было не менее важным. Мы всей командой понимали, что, наверное, не скоро на международных соревнованиях прозвучит наш гимн, поэтому хотелось насладиться моментом. Мы пели в полный голос со всеми ребятами, нас слышали ребята из других стран, но нам было абсолютно все равно, мы гордо стояли и пели, имели право", - сказала Синицина.
Синицина и Кацалапов помимо золотой медали прошедшего чемпионата мира имеют в активе серебро турнира 2019 года и являются чемпионами Европы - 2020.
Фигурное катание,Российские спортсменки,Виктория Синицина,Петр Чайковский,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители