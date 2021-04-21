Синицина посетовала на нехватку гимна России на ЧМ

"На самом деле в Стокгольме церемония награждения, несмотря на все ограничения, была какой-то особенной. Не знаю почему, возможно, из-за того, что это были для нас настолько сложные соревнования, прежде всего психологически. Поэтому во время церемонии я была одновременно счастлива и полностью опустошена. Конечно, нам очень не хватало нашего флага и гимна, но в душе у нас и гимн играл, и флаг мы себе представляли, самый эмоциональный момент - когда мы вешали с Никитой друг другу сами медали, это было очень трогательно", - отметила Синицина.