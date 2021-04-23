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Губерниев оценил шансы на возвращение Загитовой

Мария Иванова
8 часов назад
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что олимпийская чемпионка Алина Загитова вряд ли вернется в большой спорт. Об этом сообщает Sport24.
Губерниев оценил шансы на возвращение Загитовой
Фото: ТАССТАСС
Как писал «Рамблер», в декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру.
«У меня сейчас все есть в жизни и всегда должно чего-то не хватать. Я хочу, чтобы у меня вернулось желание вернуться на старты», - так она объяснила свое решение.
Тренер спортсменки Этери Тутберидзе подчеркивала, что ожидает возвращения Загитовой.
Губерниев отметил, что к весне 2021 года фигуристка так и не объявила об окончательном уходе.
«Здесь есть два пути. Первый - вернуться в профессионалы и побороться за титулы, попасть в сборную команду. А второй - ты не уходишь из спорта, остаешься во всех списках сборной, тебе, соответственно, платят какие-то деньги, ты пользуешься всевозможными преференциями», - рассказал он.
Комментатор объяснил, что спортсмены нередко оттягивают уход и в качестве примера привел Аделину Сотникову и Евгения Плющенко.
«Спортсмену позволительно идти на такие хитрости, особенно в условиях России, потому что ты в спорте не зависим от спонсоров, а скорее зависим от центра подготовки сборных при Министерстве РФ», - объяснил он.
Губерниев отметил, что ему «слабо верится» в возвращение Загитовой.
«Я буду только рад, но пока не вижу этого. А что касается ее карьеры ведущей, то здесь ей нужно много работать. Считаю, что Алина очень талантливый человек не только в спорте, но и в творчестве», - заключил он.
Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Алина Загитова,Аделина Сотникова,Дмитрий Губерниев,Евгений Плющенко,
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