Губерниев оценил шансы на возвращение Загитовой

Как писал «Рамблер», в декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру.
«У меня сейчас все есть в жизни и всегда должно чего-то не хватать. Я хочу, чтобы у меня вернулось желание вернуться на старты», - так она объяснила свое решение.
Тренер спортсменки Этери Тутберидзе
подчеркивала, что ожидает возвращения Загитовой.
Губерниев отметил, что к весне 2021 года фигуристка так и не объявила об окончательном уходе.
«Здесь есть два пути. Первый - вернуться в профессионалы и побороться за титулы, попасть в сборную команду. А второй - ты не уходишь из спорта, остаешься во всех списках сборной, тебе, соответственно, платят какие-то деньги, ты пользуешься всевозможными преференциями», - рассказал он.
«Спортсмену позволительно идти на такие хитрости, особенно в условиях России, потому что ты в спорте не зависим от спонсоров, а скорее зависим от центра подготовки сборных при Министерстве РФ», - объяснил он.
Губерниев отметил, что ему «слабо верится» в возвращение Загитовой.
«Я буду только рад, но пока не вижу этого. А что касается ее карьеры ведущей, то здесь ей нужно много работать. Считаю, что Алина очень талантливый человек не только в спорте, но и в творчестве», - заключил он.